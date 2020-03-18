اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:18 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشريها الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 9279 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1251 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10353 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3422 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل مستوى 892 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 977 نقطة.
 
وفى سياق متصل سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات البنك التجارى الدولى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، بالم هيلز للتعمير، اميرالد للاستثمار العقارى، الإسكندرية للخدمات الطبية، 33.4 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 10 مليون سهم، 179.6 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالى.
 
كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مجموعة عامر القابضة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 189.9 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 2.98 مليون سهم، على التوالى، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى دايس للملابس الجاهزة، حديد عز، 230 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالى.

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة