اليوم السابع
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اتفاق لبناء قواعد بيانات لممارسى الرياضات الرقمية بحضور الوزير أشرف صبحي

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:37 م
اتفاق لبناء قواعد بيانات لممارسى الرياضات الرقمية بحضور الوزير أشرف صبحي أشرف صبحى وزير الرياضة
كتبت هبة السيد

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، وشركة إيجى جيت (إحدى شركات صندوق تحيا مصر)، والتى تقوم بمقتضى الاتفاق وكشريك تكنولوجي ببناء تطبيق على الهاتف المحمول للاتحاد وقواعد بيانات اللاعبين، والهيئات المشتركة بالاتحاد فى مصر، والتعاون لإنشاء أكاديمية لمطوري الألعاب الالكترونية فى مصر.
 
وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن ترحيبه بالاتفاقية التى تأتى ضمن خطوات لعملية التحول الرقمي فى مجال الرياضة المصرية وتبنى الوزارة لمشروعات الرقمنة وأبرزها مشروعات مراكز الشباب الافتراضية التى تلبى تطلعات الشباب وفقا للمفاهيم والأدوات الحديثة التى يشهدها العالم فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدريب 10 آلاف مطور للخدمات والألعاب الالكترونية التى اطلقها فى منتدى الشباب بمدينة شرم الشيخ، والوصول لأفضل تمثيل مصرى فى المحافل الرياضية الدولية المتعددة من خلال اكتشاف المواهب وأصحاب القدرات المتميزة فى اللعبات التى تجذب ملايين الشباب والنشء.
 
وفي المقابل أكد شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية، أن الاتفاقية تساعد الاتحاد على الوصول للقاعدة الكبيرة من لاعبى وممارسى الرياضات الالكترونية فى كافة الأنحاء واللعبات وتساعد الاتحاد فى تبنى الخطط والمسابقات والبطولات التى تكتشف الموهوبين والمتميزين ودعم قدراتهم وتكوين الفرق واللجان الرياضية الالكترونية للممارسين لها بالأندية ومراكز الشباب والجامعات والمدارس ومراكز الرياضات الالكترونية الخاصة.
 
وأضاف عبد الباقى أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن مبادرات ومسابقات وبطولات تتبناها الوزارة لاكتشاف الموهوبين فى الرياضات الالكترونية وأصحاب الأفكار فى ابتكار ألعاب إلكترونية جديدة تناسب الثقافة المصرية. 
 
ومن جانبها قالت الدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ان الاتفاقية تأتى أهميتها كونها تساعد على الوصول بالخدمات والمنتجات الرقمية ووسائل التسويق الإلكتروني لشباب يعطى الوقت والجهد للرياضة الذهنية المحببة له وتجعله جزءا من الصناعات الرقمية وليس مجرد ممارس لها بتبنى أفكاره لإنتاج الألعاب المفيدة وتطويرها من خلال عمليات التدريب وصقل المهارات.
 
وأوضحت ميناس أن الدورات التدريبية المتقدمة فى مجال التسويق السياحي وتصدير المنتجات والخدمات المصرية ستكون فى خدمة الشباب الممارس للالعاب الالكترونية ومن خلال أكاديمية خاصة لصناعة الألعاب الالكترونية تساعد وتدعم المتفوقين والراغبين فى المشاركة بهذه الصناعة العالمية.
 
 
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شريف عبد الباقى وويزير الرياضة ومسؤول أيجى جيت
شريف عبد الباقى وويزير الرياضة ومسؤول أيجى جيت

وزير الرياضة يشهد الاتفاق
وزير الرياضة يشهد الاتفاق

 


أشرف صبحى

صندوق تحيا مصر

الاتحاد المصرى للالعاب

الألعاب الإلكترونية

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