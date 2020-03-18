اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 04:01 م
خالد صلاح
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"إنبي" و"بتروجت" تنتهيان من تنفيذ مشروع تداول المنتجات البترولية بالعين السخنة

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:14 م
"إنبي" و"بتروجت" تنتهيان من تنفيذ مشروع تداول المنتجات البترولية بالعين السخنة البترول
أ ش أ

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انتهى تحالف الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) من تنفيذ مشروع الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) لتداول المنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة؛ لاستكمال احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وإعادة التصدير.
 
وذكرت شركة (إنبي) - في بيان اليوم الأربعاء - أن المشروع يتكون من تسهيلات للرصيف البحري بطول 3 كيلومترات لاستلام الناقلات العملاقة التي تصل إلى 160 ألف طن بعمق يصل إلى 15 مترًا، وتشمل أعمال الرصيف 76 هيكلًا معدنيًا بإجمالي وزن 4200 طن، وأذرع للشحن والتفريغ بأقطار (20 - 16 - 12) بوصة، و8 خطوط مواسير بأقطار مختلفة من 2 إلى 32 بوصة) بإجمالي 240 ألف بوصة.
 
وأوضحت أن المشروع يتضمن مستودعات وتسهيلات برية لتخزين المنتجات البترولية بإجمالي 9 مستودعات سعة 300 ألف متر مكعب، مخصص منها للهيئة المصرية العامة للبترول مستودعات بسعة 135 ألف متر مكعب، ومخصص لشركة (أرامكو) السعودية مستودعات بسعة 165 ألف متر مكعب للتخزين وإعادة التصدير وطلمبات للشحن سعة 2.5 ميجا (1670 م3/ ساعة)، وطلمبات مياه لإطفاء الحريق سعة 2.2 ميجا (3200 م3/ ساعة) وكابلات بأطوال 860 كم وفرنين و3 محطات كهرباء ومبنى تحكم.
 
يُذكر أن التحالف بقيادة شركة (إنبي) قد أتم بنجاح أعمال التصميمات الهندسية وأعمال التوريدات والتسهيلات وأعمال إدارة التنفيذ وأعمال التشغيل وذلك في 15 أكتوبر 2019 .. ويعد هذا المشروع أول مشروع في مصر يتم فيه استخدام تقنية رفع المستودعات Jacking، حيث تم الانتهاء من التصميمات الأولية في 4 أشهر والتصميمات التفصيلية في 9 أشهر، بالإضافة إلى تحقيق 11 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث.

البترول

إنبي

بتروجت

المنتجات البترولية

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