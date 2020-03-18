إلغاء مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية هذا العام بسبب فيروس كورونا

أمستردام (رويترز)

قال منظمون، اليوم الأربعاء، إن مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية، وهى من أهم الأحداث التلفزيونية فى العالم، لن تقام هذا العام بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال المنظمون فى بيان "نعلن ببالغ الأسف إلغاء مسابقة يوروفيجن الغنائية لعام 2020 فى روتردام". وأضافوا أن القيود على السفر والخطر المحتمل على المشاركين والمشاهدين جعل "من المستحيل المضى قدما فى تنظيم الحدث".

وتقام المسابقة سنويا منذ عام 1956 وكان من المتوقع أن تجتذب 200 مليون مشاهد وأن يحضر عشرات الآلاف حفلها الختامى الذى كان مقررا يوم 16 مايو.