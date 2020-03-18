إغلاق 650 سنتر تعليمى و 150 محل ألعاب إلكترونية فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

صرح اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أن المحافظة نظمت حملات مكبرة على جميع الاحياء لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فى إغلاق المراكز التعليمية، حيث تم إغلاق 650 سنتر تعليمى، وعدد كبير من صالات الجيم وأكثر من 150 محل العاب إلكترونية.

وواصلت أحياء الاسكندرية شن حملات مكبرة حيث تمكن حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، وغلق عدد (5) مراكز تعليمية وصالات ألعاب إلكترونية وحضانات وصالات رياضية بمنطقة السيوف.

ولليوم الرابع علي التوالي وجه الدكتور ياسر الجندى رئيس حي ثان المنتزه الإدارات المعنية بالحي لشن حملة مكبرة، لإغلاق جميع المراكز التعليمية بنطاق الحي، واستهدفت الحملة إغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحي، وتم تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد 6 مركزا تعليميا، وعدد 16 دور حضانة ، وعدد 2 بلاي ستيشن ، وعدد 1 جيم ، بكل من منطقه المعمورة البلد ، وشارع 25 ، وشارع 16 الترابي خط السكة الحديد ، وتشكلت لجنة الغلق من السادة ممثلي الجهات المعنية (مدير إدارة الخدمات بالحي ، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي ، مدير مركز معلومات التنمية المحلية ، ممثل عن إدارة المتابعة الميدانية، العضو القانوني بالحي) ، وبحضور ممثل الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية ، وممثل التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع قسم شرطة ثان المنتزه و الكول الأمني المصغر ومعاون مباحث القسم

و فى حى غرب تم غلق وتشميع عدد (60) معهد تعليمى وحضانة ونادى صحى (جيم) وسيبرات وقاعات الافراح بقطاعى مينا البصل كرموز حيث اسفرت الحملة عن غلق عدد (4) معاهد تعليمية بنطاق قطاع مينا البصل، غلق عدد (6) حضانات بنطاق قطاع مينا البصل ، عدد (11) سيبر بنطاق قطاع مينا البصل ، غلق عدد (5) نادى صحى (جيم ) بنطاق قطاع مينا البصل ، غلق عدد (7) قاعات افراح بقطاع مينا البصل ، غلق عدد (7) محلات اغذية وذلك لعدم وجود الشهادات الصحية ، مصادرة عدد( 75) شيشة من عدد (7) مقاهى ، و فى قطاع كرموز تم غلق عدد (13) سيبر بقطاع كرموز

يأتي ذلك الذي أصدرت فيه المحافظة قرارا بإغلاق كافة المقاهي والكافيهات من الساعة العاشرة مساءا وحتي الساعة العاشرة صباحا.

وأشار بيان صادر اليوم أنة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا للأجهزة المعنية بالمحافظة بغلق كافة المقاهي والكافيهات على مستوى الأحياء يوميا من الساعة العاشرة مساءا وحتي الساعة العاشرة صباحا. وذلك حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار العدوي.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والجهات التابعة له والأحياء ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً. وذلك تنفيذ لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا.