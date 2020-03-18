اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 07:20 م
خالد صلاح
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إعلان حالة طوارئ فى العاصمة الأوكرانية للحد من انتشار فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:58 م
إعلان حالة طوارئ فى العاصمة الأوكرانية للحد من انتشار فيروس كورونا محاولات انتاج عقار لكورونا
أ ش أ

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أعلنت الإدارة الإقليمية للعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأربعاء، فرض حالة طوارئ مؤقتة، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وذكر المكتب الصحفى لإدارة كييف - حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع استثنائى عُقِد فى كييف اليوم.
 
وأعلن مجلس الوزراء الأوكراني، أمس الأول الاثنين، تقييد حركة النقل العام فى البلاد، لمكافحة تفشى فيروس "كورونا"، كما وافق المجلس على قرار حظر دخول الأجانب مؤقتًا إلى أوكرانيا، وتعليق رحلات الطيران الدولية اعتبارًا من أمس الأول وحتى 3 أبريل المقبل.
 
يأتى إعلان حالة الطوارئ فى محيط كييف بعد تأكيد وفاة شخصين بفيروس "كورونا" من أصل 14 شخصًا تأكدت إصابتهم بالفيروس فى أوكرانيا اليوم.
 
وكان مركز الصحة العامة فى أوكرانيا، قد اعلن اليوم الأربعاء، ظهور 14 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينهم حالتا وفاة، وأوضح المركز، فى تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه ثبت إصابة 10 حالات بالفيروس فى تشيرنفتسى وإصابة حالة فى منطقة جيتومير، وإصابة حالة فى منطقة كييف وحالتين فى مدينة كييف.
 
وبحسب يوكرينفورم، تم تأكيد إصابة 7 حالات جديدة أمس الثلاثاء لرجل يبلغ 44 عامًا من كييف سافر خارج البلاد مؤخرًا وستة أشخاص آخرين فى منطقة تشيرنفتسى بينهم طفل يبلغ 6 أشهر وآخر يبلغ 22 شهرًا، وجميعهم خالطوا شخص مصاب البفيروس.
 
وتجدر الإشارة إلى أن مركز الصحة العامة لا يختبر فقط الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس، بل يفحص كل الأشخاص الذين تمت مخالطتهم من جانب مصابين بالفيروس، وتم اختبار أكثر من 640 عينة حتى الآن.
 

اوكرانيا

كورونا

فيروس كورونا

حاله الطوارئ

كييف

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