إصابة كيفن دورانت أحد أشهر لاعبى السلة فى أمريكا بفيروس كورونا

هند المغربى

أعلن كيفن دورانت، أحد أشهر لاعبي كرة السلة في أمريكا عن إصابته بفيروس كورونا، فى الوقت الذى تم الإعلان عن إصابة 3 لاعبين آخرين من فريق "نتس" الذي يلعب في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، وفق لما نشره موقع العربيه نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ومن جانبه أكد دورانت، بأنه يشعر بأنه بخير قائلا "على الجميع الحذر، واهتموا بأنفسكم والتزموا بالحجر الصحي سنتخطى هذا".

وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى ما لا يقل عن 7 لاعبين من نجوم كرة السلة الأمريكية. ويوم الثلاثاء، أعلن فريق "نتس" أن 4 من لاعبي الفريق جاءت نتائج فحصهم إيجابية على الرغم من أنه لم تعلن أسماء الرياضيين. وقال الفريق إن واحدا فقط من الأربعة ظهرت عليه أعراض المرض.



دورانت





وقال الفريق في بيان: "إن جميع اللاعبين وأعضاء فريق نتس طلب منهم البقاء معزولين ومراقبة صحتهم عن كثب والتواصل بشكل مستمر مع الطاقم الطبى للفريق"، وليس من الواضح عدد موظفي فريق "نتس" الذين تم اختبارهم للكشف عن الفيروس، أو كيف تمكنوا من إجراء تلك الاختبارات، بالنظر إلى أن مسئولي الصحة في جميع أنحاء البلاد كافحوا من أجل العثور على اختبارات لعامة الجمهور وأنفسهم.

ووفقا لبيان "نتس"، لم تظهر على 3 من اللاعبين الأربعة أعراض المرض. ورفض متحدث باسم "نتس" تقديم تفاصيل حول كيفية حصول الفريق على الاختبارات.

وكان مايك باس، المتحدث باسم دوري NBA أإقترح في وقت سابق ن اللاعبين قد تكون لهم أولوية الفحص والاختبار بسبب سفرهم الكثيف والاتصال مع مجموعات كبيرة في جميع أنحاء المدن.

وأضاف: "قد أعربت سلطات الصحة العامة وأطباء الفريق عن القلق من أن الاتصال المباشر بين لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين مع بعضهم بعضا والتفاعلات الوثيقة مع الجمهور العام، بالإضافة إلى سفرهم المتكرر قد تسرع من انتشار الفيروس".

وقال فى بيان "بعد اختبار اثنين من اللاعبين وإيجابية نتائجهم في الأسبوع الماضي، تم اختبار آخرين و5 لاعبين إضافيين، وجاءت نتيجة الاختبار إيجابية، نأمل من هؤلاء اللاعبين الذين أعلنوا نتائج فحصهم أن يلفتوا الانتباه إلى الحاجة الماسة للشباب لمتابعة توصيات السلطات الصحية من أجل حماية الآخرين، ولا سيما أولئك الذين يعانون من الظروف الصحية الكامنة وكبار السن".