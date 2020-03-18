إصابة سائق بحادث تصادم سيارتى نقل فى بنها

أصيب سائق إثر حادث تصادم سيارتى نقل محملة بكمية من المشروبات الغازية أعلى طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام مدينة بنها، تم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعى، وتم إزالة آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل محملة بكمية من المشروبات الغازية أعلى طريق مصر إسكندرية الزراعى أمام مدينة بنها.
وأسفر عن الحادث سائق إحدى السيارتين، وتم نقله إلى مستشفي بنها الجامعي، وتم إزالة آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كما أصيب 6 أشخاص، إثر تصادم سيارة ملاكي مع أتوبيس أعلى الطريق الحر اتجاه بنها، وجرى الإجلاء وإرسال سيارتين إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الجامعة ببنها.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بإصابة 6 أشخاص، أعلى الطريق الحر اتجاه بنها، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق
وكان أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين بسب اختلال عجلة القيادة لسيارة ملاكى مما أدى إلى اصطدامها بسيارة ميكروباص أجرة بالطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، حيث انتقل رجال المرور بمديرية أمن القليوبية، وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة دون توقفه وتسهيل الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ميكروباص أجرة، بسب اختلال عجلة القيادة بالطريق الحر أمام مدينة طوخ، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.
وتبين من المعاينة الأولية لمكان الحادث الذى وقع بطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، أن سيارة ميكروباص أجرة كانت تستقل عدد من الركاب اصطدمت بها سيارة ملاكي من الجانب الأيسر على إثر اختلال عجلة القيادة بها، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفي بنها الجامعي، وعلى الفور انتقل رجال المرور بالقليوبية بإشراف العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، لمكان الحادث وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة من المواطنيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة