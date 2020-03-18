اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 11:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة ربة منزل بحالة تسمم عقب تناولها عصير مانجو فاسد بالمنشاة سوهاج

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:46 ص
إصابة ربة منزل بحالة تسمم عقب تناولها عصير مانجو فاسد بالمنشاة سوهاج اسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل مستشفى سوهاج العام سيدة عشرينية مصابة بحالة إعياء وقيئ مستمر ادعاء تناول مشروب فاسد "مانجو" من أحد الباعة الجائلين بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

 

وكان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بإصابة ربة منزل بحالة تسمم عقب تناولها مشروبا من أحد الباعة الجائلين بدائرة المركز وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث وقادها المقدم أحمد عزت مفتش مباحث المنشاة والعسيرات وصل هالة ج ي م 21 سنة ربة منزل وتقيم بناحية أولاد سلامة دائرة المركز إلى مستشفى المنشاة المركزى مصابة بحالة إعياء وقيئ مستمر ادعاء تناول مشروب فاسد وتم تحويلها لمستشفي سوهاج العام.

 

وبالانتقال وسؤالها قررت حدوث إصابتها عقب احتسائها مشرب عصير "مانجو" قامت بشرائه من أحد الباعة الجائلين بذات الناحية ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار الحوادث

مديرية امن سوهاج

تسمم غذائى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة