إصابة ربة منزل بحالة تسمم عقب تناولها عصير مانجو فاسد بالمنشاة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام سيدة عشرينية مصابة بحالة إعياء وقيئ مستمر ادعاء تناول مشروب فاسد "مانجو" من أحد الباعة الجائلين بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

وكان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بإصابة ربة منزل بحالة تسمم عقب تناولها مشروبا من أحد الباعة الجائلين بدائرة المركز وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث وقادها المقدم أحمد عزت مفتش مباحث المنشاة والعسيرات وصل هالة ج ي م 21 سنة ربة منزل وتقيم بناحية أولاد سلامة دائرة المركز إلى مستشفى المنشاة المركزى مصابة بحالة إعياء وقيئ مستمر ادعاء تناول مشروب فاسد وتم تحويلها لمستشفي سوهاج العام.

وبالانتقال وسؤالها قررت حدوث إصابتها عقب احتسائها مشرب عصير "مانجو" قامت بشرائه من أحد الباعة الجائلين بذات الناحية ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.