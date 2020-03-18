اليوم السابع
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إزالة سوق الأربعاء بالبدرشين تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا..صور

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:20 م
إزالة سوق الأربعاء بالبدرشين تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا..صور إخلاء سوق الأربعاء بالبدرشين
كتب سيد الخلفاوى

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أزالت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة البدرشين، سوق الأربعاء بالبدرشين، والذى كان يقام بشكل دورى كل أسبوع، حيث شن جهاز المدينة حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة فروشات الباعة الجائلين ومنع استمرار السوق، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبناءا على قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .
 
وأكدت محافظة الجيزة أنه تم إزالة سوق الأربعاء بمركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع أجهزة المرافق، وسوف يتم المتابعة لإزالة اى أسواق أسبوعية أخرى حفاظا على سلامة المواطنين.
 
وكان الباعة الجائلين افترشوا شارع السوق أمس الثلاثاء، استعدادا للسوق المقرر اليوم الأربعاء، مخالفين قرار محافظ الجيزة بمنع الأسواق.
 
 
سوق الاربعاء بالبدرشين قبل إزالته (1)
سوق الاربعاء بالبدرشين قبل إزالته 

سوق الاربعاء بالبدرشين قبل إزالته (2)
سوق الاربعاء بالبدرشين قبل إزالته 

إخلاء سوق الأربعاء بالبدرشين
إخلاء سوق الأربعاء بالبدرشين
 
 
وكانت محافظة الجيزة اتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات، كما وجه محافظ الجيزة بالتكثيف من تعليق الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات إضافة إلى المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.
 
واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .
 
كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.
 
وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة.
 

 


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