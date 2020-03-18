إزالة سوق الأربعاء بالبدرشين تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا..صور

كتب سيد الخلفاوى

أزالت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة البدرشين، سوق الأربعاء بالبدرشين، والذى كان يقام بشكل دورى كل أسبوع، حيث شن جهاز المدينة حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة فروشات الباعة الجائلين ومنع استمرار السوق، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبناءا على قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وأكدت محافظة الجيزة أنه تم إزالة سوق الأربعاء بمركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع أجهزة المرافق، وسوف يتم المتابعة لإزالة اى أسواق أسبوعية أخرى حفاظا على سلامة المواطنين.

وكان الباعة الجائلين افترشوا شارع السوق أمس الثلاثاء، استعدادا للسوق المقرر اليوم الأربعاء، مخالفين قرار محافظ الجيزة بمنع الأسواق.



سوق الاربعاء بالبدرشين قبل إزالته



سوق الاربعاء بالبدرشين قبل إزالته



إخلاء سوق الأربعاء بالبدرشين