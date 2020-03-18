إحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات فى الاتجار بالأسلحة بالأميرية

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الأميرية إحالة 3 عاطلين، لمحكمة الجنايات بتهمة تكوين تشكيل عصابى للاتجار بالأسلحة فى الأميرية.

كان قسم شرطة الأميرية القى القبض علي3 أشخاص فى منطقة الأميرية، لاتجارهم فى الأسلحة النارية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، حيث تلقت مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، فى ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية وتم بإرشادهم ضبط بندقية خرطوش - 4 فرد خرطوش - 22 طلقة لذات العيار - 4 هواتف محمول وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".