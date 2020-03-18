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إحالة عاطل للمحاكمة العاجلة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:13 م
إحالة عاطل للمحاكمة العاجلة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية سرقة مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة الأزبكية احالة عاطل  للمحاكمة العاجلة في مزاولة نشاط إجرامي  تخصص بسرقة المشغولات الذهبية والأسلحة النارية، من منطقتي الأزبكية والساحل.
 
كان قسم شرطة الأزبكیة تلقي  بلاغا من "ع  م"، 73 سنة، صاحب مكتب للاستیراد والتصدیر باكتشافه سرقة خزینة حدیدیة " صغیرة الحجم " وبداخلھا طبنجة عیار 9 مم والمرخصة له بقصد الدفاع ، مسدس عیار 22 مم ، مشغولات ذھبیة وفضیة ، مبلغ مالي 5000 یوان صیني ، 1200 دولار أمریكي ، مجموعة من ساعات الید مختلفة الأنواع ، كمیة من الأقلام ماركات مختلفة ، متعلقات شخصیة وأوراق خاصة بالمجني علیه من داخل الشقة سكنه ، ولم یتھم أو یشتبه في احد بارتكاب الواقعة.
 
وبالانتقال وبإجراء المعاینة تبین وجود أثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتویاتھا وعُثر بمحل الواقعة على أجنة حدیدیة ، مفك وتم وضع خطة بحث كان من أھم بنودھا حصر وفحص المسجلین خطر والمفرج عنھم حدیثاً وذوي السوابق والمشھور عنھم ارتكاب مثل تلك الحوادث وأثناء ذلك وردت معلومات من قسم شرطة الساحل مفادھا أن "ی.م" ، 56 سنة، عاطل ومسجل خطر  تحت رقم 14651 فئة " ب " روض الفرج " مخدرات "  والسابق اتھامه في  8 قضایا أخرھم 14845 لسنة 2016م الساحل " سرقة بالإكراه والمفرج عنه تحت شرط على ذمة ذات القضیة بتاریخ 2019/9/5م حتي 2021/9/28م تظھر علیه علامات الثراء دون تحصله على مصدر رزق ، وبتكثیف التحریات أمكن التوصل الى أنه وراء ارتكاب الواقعة
 
وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل من ضبطه ، وبمواجھته بالتحریات أیدھا واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب" باستخدام الأدوات المعثور علیھا بمحل الواقعة
 
وأضاف بالاستیلاء على الخزینة ووضعھا داخل جوال واستقلال سیارة أجرة وصولاً لمسكنه ، وتمكنه من فتح الخزینة بمحل سكنه بمنطقة الوراق والاستیلاء على ما بداخلھا والتخلص منھا بإحدى مقالب القمامة بذات المنطقة.
 
 

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