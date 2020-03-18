اليوم السابع
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إحالة شخصين للمحاكمة لسرقتهما 170 ألف جنيه من شركة تويريدات بمدينة نصر

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:30 ص
إحالة شخصين للمحاكمة لسرقتهما 170 ألف جنيه من شركة تويريدات بمدينة نصر سرقة.. ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة  مدينة نصر، بإحالة مندوب مبيعات وعامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة شركة.
 
وتمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على مندوب مبيعات وعامل لسرقتهما 170 ألف جنيه من شركة توريدات ملابس بمدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثاني بلاغا من " ع. ا" ،  49 سنة، صاحب شركة توريد ملابس  باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة ملكه وسرقة مبلغ مالي 170 ألف جنيه من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
 
بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشركة ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة وحصر العاملين الحاليين والسابقين بالشركة محل البلاغ أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها كل من "ع. ر" ،  34 سنة،  مندوب مبيعات سابق بذات الشركة ، 
"ش. م" ، 47 سنة،  عامل ، عقب تقنين الإجراءات تم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وامن الجيزة استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها ، واعترفا بارتكاب الواقعة. 
 
أضاف المتهم الأول بأنه نظرا لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة واحتفاظه بنسخه من المفتاح الخاص بها إبان فترة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها   اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططهما وتوجها لمقر الشركة وتمكنا من الدخول باستخدام المفتاح حيازته وكسر باب الخزينة باستخدام اجنه حديدية والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه ولاذا بالفرار. 
                   
وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي 161.840 جنية من متحصلات واقعة السرقة  وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة ، تم  تحرير المحضر اللازم ،  والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.
 

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