اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 02:40 م
خالد صلاح
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أوقاف الإسكندرية تصدر 10 قرارات لمواجهة كورونا.. أبرزها إلغاء الأفراح والعزاء

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:28 م
أوقاف الإسكندرية تصدر 10 قرارات لمواجهة كورونا.. أبرزها إلغاء الأفراح والعزاء جانب من حملات التطهير بالمساجد
الإسكندرية أسماء على بدر

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تواصل أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، اليوم الأربعاء، متابعة أوضاع المساجد والإشراف على تطهيرها فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد. 
 
 
وأضاف البيان الصادر عن المديرية اليوم، أن وكيل الوزارة تابع بنفسه سير عمليات التطهير والتعقيم فى المساجد الكبرى بالإسكندرية كمسجد سيدى آبى العباس المرسى وسيدى ياقوت العرش والإمام البوصيرى وغيرها من مساجد الإسكندرية. 
 
 
وأشار البيان، إلى أن وكيل الوزارة حرص على متابعة تنفيذ الائمة للتعليمات من خلال غرفة عمليات المديرية وغرف الإدارات الفرعية. 
 
 
وأكد أن أوضاع المساجد بالمحافظة مستقرة، وأن الإدارات تقوم بالأعمال المنوطة بها على أكمل وجه، وأن الأئمة منتظمون فى تأدية أعمالهم المنوطة بهم، وأنهم ينفذون التعليمات بدقة شديدة، وأن العمال يقومون بعمليات التعقيم والتطهير على أكمل وجه.
 
 
وقال خشبة، إن المديرية بقياداتها وإداريها وأئمتها وعمالها فى تلاحم وتكاتف يقفون صفا واحدا للنهوض بالوطن وحماية بيوت الله والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم فى هذه الظروف. 
 
 
وكان قد اجتمع الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، أمس الثلاثاء، بأصحاب مديرى الإدارات الفرعية لمتابعة أوضاع المساجد ودور المناسبات التابعة لها، وأكد الشيخ خشبة، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، بضرورة متابعة تنفيذ التعليمات عن كثب وضرورة استمرار عمل غرف العمليات للتأكد من تنفيذ التعليمات واستقرار الوضع.
 
 
وشدد الشيخ خشبة على الالتزام بالتعليمات التالية وهم:
 
1- تعليق الدروس والقوافل والأمسيات بالمساجد حتى إشعار آخر.
 
2- عدم السماح بإقامة الأفراح أو المأتم بالمساجد أو دور المناسبات التابعة لها.
 
3- عدم السماح لأى شخص إلقاء المحاضرات أو الدروس في المسجد.
 
4- ضرورة الالتزام بالوقت المحدد لصلاة الجمعة وهو خمس عشرة دقيقة فقط.
 
5- عدم استخدام مكبرات الصوت الا في الآذان وخطبة الجمعة.
 
6- تعليق عمل المدارس العلمية والقرآنية والمقارئ ومجموعات التحفيظ بالمساجد حتى إشعار آخر.
 
7- رفع تقارير مستمرة إلى المختصين بالإدارات عن نظافة المساجد.
 
8-عدم تمكين أى أحد من المبيت في المساجد.
 
9- عدم السماح بعمل أي صفحة بإسم الأوقاف أو أي مسجد الا بتصريح من الوزارة ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
 
10- تكليف المفتشين بتكثيف المرور لمتابعة الأوضاع ورفع تقارير إلى السادة مديري الإدارات بأوضاع المساجد. 
ومن يخالف هذه التعليمات تطبق عليه العقوبة المقررة. 
 
يأتي الاجتماع تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفى إطار خطة الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
 
جانب من حملات التطهير بالمساجد (1)
 
جانب من حملات التطهير بالمساجد (2)
 
جانب من حملات التطهير بالمساجد (3)
 
جانب من حملات التطهير بالمساجد (4)
 
جانب من حملات التطهير بالمساجد (5)
 
جانب من حملات التطهير بالمساجد (6)
 
جانب من حملات التطهير بالمساجد (7)
 

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