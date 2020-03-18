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أهالى قرية دهتورة بالغربية يعقمون المنشآت والمواصلات بالجهود الذاتية.. صور

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:12 ص
أهالى قرية دهتورة بالغربية يعقمون المنشآت والمواصلات بالجهود الذاتية.. صور أهالى قرية دهتورة
الغربية محمد طارق

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أجرى عدد من أهالى قرية دهتورة التابعة لمركز زفتى محافظة الغربية، تعقيما لجميع منشآت القرية ومساجدها وشوارعها وكذلك وسائل المواصلات بالقرية ضد فيروس كورونا.

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البداية جاءت بقيام فريق العمل التطوعي بالقرية بنشر بوست على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي بإطلاق مبادرة لتعقيم القرية حتى تكاتف جميع أبناء القرية لتعقيمها.

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وقام عدد من شباب وشيوخُ القرية بشراء مواد كلور وديتول ووضعها داخل أجهزة رش وتعقيم المساجد ومركز الشباب والمدارس وكذلك وسائل المواصلات مثل الميكروباص والتوك توك.

 

يذكر أن قرية دهتورة أول قرية في مصر بلا غارمات بعد سداد شباب القرية جميع المديونيات على الغارمين والغارمات وإخراجهم من السجون.

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كما أنشأ شباب القرية صندوق للزكاة يشرف عليه الجروب التطوعي لسداد ديون المتعثرين وفواتير العلاج بالصيدليات وإجراء العمليات الجراحية ومساعدة فى تجهيز الفتيات خلال الخمس سنوات الأخيرة.


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