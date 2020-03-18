اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 05:07 م
خالد صلاح
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أنواع الأجهزة التقويمية لعلاج الأسنان.. الدكتور عبادى القاضى يوضح

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:00 م
أنواع الأجهزة التقويمية لعلاج الأسنان.. الدكتور عبادى القاضى يوضح الدكتور عبادي محمد القاضي، استاذ دكتور تقويم الأسنان
تقرير خاص

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الأجهزة التقويمية لعلاج الأسنان تنقسم إلي جزئين أجهزة متحركة واجهزة ثابتة.

هذا ما أكده الدكتور عبادي محمد القاضي، أستاذ دكتور تقويم الأسنان، من خلال التقرير التالي وأوضح أستخدامات كل منهم.

 

وأوضح الدكتور عبادي القاضي في حديثه لـ "اليوم السابع" أن الأجهزة المتحركة تعالج حالات معينة حيث يكون التراكب في الأسنان محدود جدا، بالكثير عدد أثنين من الأسنان على الأكثر، وتستخدم الاجهزة المتحركة احيانا في تنشيط عملية نمو الفك،لافتاً أنه بعض المرضى يكون لديهم الفك العلوي ضعيف في النمو، والفك السفلي متقدم في النمو عنه، مما يجعلنا نلجأ للاجهزة التقويمية المتحركة لتنشيط نمو الفك العلوي، وقد يحدث العكس فقد يكون لديه نشاط في نمو الفك العلوي مقابل خمول في نمو الفك السفلي، فبالتالي يتم تنشيط الفك السفلي بأجهزة متحركة، بحيث يتم عمل ضبط لنمو الفكين، وفي الأغلب يتم اجراء ذلك في المرحلة التي تسبق مرحلة البلوغ.

3 معلومات هامة حول الأجهزة التقويمية المتحركة
3 معلومات هامة حول الأجهزة التقويمية المتحركة

 

اما بالنسبة للأجهزة التقويمية الثابتة فأكد أنه هناك العديد من الأنواع التي يتم تركيبها على سطح الأسنان الخارجي أو الداخلي ومنها المعدني ومنها الشفاف، وكلاهما يؤدي نفس الغرض، ولكن الشفاف يناسب المرضى في عمر الشباب الذين يهمهم المظهر، بحيث لا يستطيع أحد أن يكتشف تركيبه للتقويم.

وأشار الي ان  "التقويم الشفاف المتحرك" ظهر حديثاً، والذي يتم استخدامه في عيادات تقويم الأسنان، ويناسب وجود تراكب أقل من الثابت، لافتاً إن التقويم الثابت تكون نتائجة أفضل بكثير من المتحرك.

4 معلومات حول الأجهزة التقويمية الثابتة
4 معلومات حول الأجهزة التقويمية الثابتة

 

وهناك بعض الأجهزة الخارجية خارج الوجه لتنشيط نمو الفك والتي تستخدم في مراحل عمرية صغيرة قبل سن البلوغ مؤكدا إن كل مريض له حالة خاصة والطبيب وحده هو القادر على تحديد ما يناسبه من علاج.

لمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب تقويم الأسنان يمكنك التواصل مع الدكتور عبادي القاضي عبر :

تليفونات العيادة

01118684414

0224048888

عنوان العيادة:

٦ عمارات العبور/الدور الارضي / صلاح سالم
 

للتواصل-عبادي

 

الفريق-الطبي

 

 

 


الدكتور عبادي القاضي

تقويم الاسنان

التقويم الشفاف

الاجهزة التقويمية

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