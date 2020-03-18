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أمريكا: ندعم رئيس الوزراء العراقى المكلف إذا التزم بمبادئ رئيسية

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:28 ص
أمريكا: ندعم رئيس الوزراء العراقى المكلف إذا التزم بمبادئ رئيسية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء العراقى المكلف عدنان الزرفى سيحظى بدعم واشنطن والمجتمع الدولى إذا كان سيدعم سيادة العراق وينأى بنفسه عن الفساد ويحمى حقوق الإنسان ضمن أمور أخرى.

وكلف الرئيس العراقى، الزرفى رئيسا للوزراء بعد اضطرابات وجمود على مدى عدة أشهر، لكن الكتل الشيعية ذات النفوذ اصطفت بسرعة لرفض ترشيحه.   

ونشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن رئيس الوزراء العراقى المكلف عدنان الزرفى، قال فى بيان، إنه سيحرص على التحضير لانتخابات نزيهة وحرة وشفافة خلال فترة أقصاها سنة من تشكيل الحكومة المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء، أن الزرفي قال أيضا إنه سيعمل على حصر بقاء الأسلحة فى يد الدولة وإنهاء كل  المظاهر المسلحة وفرض سلطة الدولة.


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