اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 05:56 ص
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أمريكا: عدد وفيات كورونا وصل لـ 108 أشخاص

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:00 ص
أمريكا: عدد وفيات كورونا وصل لـ 108 أشخاص محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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أعلنت ولايتا كنتاكى وإيلينوى، أولى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا فيهما ليرتفع عدد الوفيات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 108 أشخاص.

ومع تسجيل حالات إصابة بالفيروس في الولايات الخمسين وتجاوز عدد الإصابات 6400 حالة، يقبع ملايين الأمريكيين في منازلهم.

وقالت مدينة نيويورك إنها قد تطلب من سكانها البالغ عددهم 8.5 مليون شخص البقاء في المنزل في الوقت الذي تعزز فيه المدن الأمريكية سياسات العزل الاجتماعي بإغلاق المدارس والحانات والمطاعم والمسارح لاحتواء التفشي.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض قد يطلب من الجيش بناء مستشفيات ميدانية في بؤر انتشار الفيروس إذا طلب حكام الولايات ذلك.

واكتُشفت معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في ولايات نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا.


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