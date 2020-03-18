اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 04:11 م
خالد صلاح
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ألمانيا ترفض دخول القادمين من خارج الاتحاد الأوربى إليها بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:53 م
ألمانيا ترفض دخول القادمين من خارج الاتحاد الأوربى إليها بسبب كورونا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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اتخذت ألمانيا عددا من الإجراءات المشددة فى إطار منع انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد ، منها رفض دخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبى مما اضطر الآلاف إلى العودة مرة ثانية عبر مطار فرانكفورت أكبر المطارات الألمانية، وأفاد موقع قناة (إيه آر ديه) الألمانى بأن الشرطة الألمانية تقوم بفحص القادمين إلى مطار فرانكفورت ومنع القادمين من خارج الاتحاد الأوروبى من الدخول، قائلا "إذا لم تكن مواطنًا فى إحدى دول الاتحاد الأوروبى فلن يُسمح لك بدخول هذه الدول فى غضون الثلاثين يومًا القادمة طبقا لقرارالحكومة الفيدرالية بتنفيذ هذا النظام الجديد على الفور".
 
وعلى صعيد متصل، قال رضا أحمارى المتحدث باسم الشرطة الاتحادية لمجلة (إيه آر دي) الألمانية :إن حوالى 5000 شخص ينتظرون منذ الساعة الثامنة صباحا ويتعين علينا فحصهم جميعا"، مضيفا : "يتعين على أولئك الذين ليسوا من مواطنى الاتحاد الأوروبى أن يعودوا".
 
وفى نفس الإطار، خصصت الحكومة الألمانية 50 مليون يورو لإعادة ما يقرب من 100 ألف ألمانى عالق كان قد خرج من ألمانيا الفترة الماضية للسياحة أو غير ذلك.
 
وطبقا لتقارير إعلامية ، كلفت الحكومه الألمانية شركتى (كوندور ولوفتهانزا) لإعادة الألمان العالقين معظمهم فى المغرب وجمهورية الدومينكان وجزر المالديف وتركيا وغيرها من الدول.
 
وأظهرت تقارير وبيانات صحية ألمانية أن تعداد المصابين بفيروس كورونا فى ألمانيا سجل حتى اليوم الأربعاء، 10 آلاف و 100 حالة ، حيث تم تسجيل 552 حالة جديدة للإصابة المؤكدة بفيروس كورونا كوفيد- 19، و 26 حالة وفاة ، وكفى إطار الإجراءات الاحترازية قامت العديد من دول الاتحاد الأوروبى بفرض حظر التجول ، فيما رفضت الحكومة الألمانية فى الوقت الحالى الذهاب إلى هذا الحد . 
 
ويعتقد سياسيون أن هذا إجراء محتمل وفقا لتطورات الأحداث ، فى حال لم تنجح الإجراءات الاحترازية فى الحد من انتشار الفيروس، لاسيما بعد إغلاق ألمانيا الحدود مع ثلاث دول أوربية، وتنفيذ إجراءات داخلية مشددة ، مثل إغلاق المدارس والجامعات وإلغاء كافة التجمعات ووضع قيود على المطاعم والمقاهى وغيرها .
 

المانيا

كورونا

فيروس كورونا

الاتحاد الاوروبى

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