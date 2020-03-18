ألمانيا تحول الفنادق والقاعات العامة إلى مستشفيات لمواجهة كورونا

إبراهيم سعيد

أفادت قناة العربية الاخبارية، فى خبر عاجل، مساء اليوم، وزارة الصحة الألمانية تحول الفنادق والقاعات العامة إلى مستشفيات لمواجهة كورونا.

وفى سياق آخر، أظهرت تقارير وبيانات صحية ألمانية أن تعداد المصابين بفيروس كورونا فى ألمانيا سجل حتى اليوم الأربعاء، 10 آلاف و 100 حالة، حيث تم تسجيل 552 حالة جديدة للإصابة المؤكدة بفيروس كورونا كوفيد- 19، و 26 حالة وفاة، وكفى إطار الإجراءات الاحترازية قامت العديد من دول الاتحاد الأوروبى بفرض حظر التجول ، فيما رفضت الحكومة الألمانية فى الوقت الحالى الذهاب إلى هذا الحد .