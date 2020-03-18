أفغانستان: مقتل وإصابة 8 من أفراد الجيش والشرطة فى هجمات متفرقة لطالبان

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سقط ما لا يقل عن 8 أشخاص بين قتلى ومصابين فى صفوف الشرطة وأفراد الجيش الأفغانى فى هجمات متفرقة فى 3 أقاليم مختلفة.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسؤولين أمنيين في إقليم بلخ الشمالي، قولهم "إن مدنيا وجنديا بالجيش قٌتلا في هجوم شنه مسلحون من طالبان في منطقة شاهار بولاك".

من ناحية أخرى، قال المسؤولون في قيادة شرطة هلمند جنوب البلاد إن مسلحين مجهولين قتلوا شرطيًا وأصابوا آخر في هجوم بمنطقة بولان.

وفي السياق ذاته، قال شقيق شوريش المتحدث باسم قيادة شرطة كابيسا شرق أفغانستان إن انفجار قنبلة على جانب الطريق أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة آخر في الإقليم ... وتأتي الهجمات الأخيرة وسط جهود متواصلة لإنهاء العنف المستمر في أفغانستان.

ووقعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاق سلام أواخر شهر فبراير الماضي بعد نحو 18 شهرا من المفاوضات التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في أفغانستان.

من ناحية أخرى، تسود مخاوف من أن يؤدي العنف المستمر في أجزاء معينة من البلاد إلى تعطيل عملية السلام ، حيث يواصل مسلحو طالبان هجماتهم بشكل متقطع في أجزاء نائية من أفغانستان.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي أن طالبان اتخذت خطوات لوقف الهجمات ضد قوات التحالف والمدن ولكن الحركة ، ما زالت تقتل الكثير من الأفغان في الريف.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس قد رفضت مستوى العنف الحالي لطالبان ووصفته بأنه غير مقبول.