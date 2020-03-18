أضرار الكلور على النساء الحوامل أهمها الإجهاض

كتب بيتر إبراهيم

تواجه النساء الحوامل اللواتي يشربن مياه محملة بالكلور خطرًا أكبر للإجهاض والعيوب الخلقية في أطفالهن حديثي الولادة على الرغم من المعايير الجديدة الأكثر صرامة.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “ewg”، أصدرت مجموعة العمل البيئي ومجموعات أبحاث المصلحة العامة الأمريكية ، متهمة أنه حتى المعايير الفيدرالية التي دخلت حيز التنفيذ لا تحمي ملايين الأمريكيين.

أضرار الكلور

ويستخدم الكلور بشكل شائع لتطهير مياه الشرب، وعند إضافته إلى الماء الذي يحتوي على مواد عضوية مثل الجريان السطحي من المزارع أو المروج ، فإنه يمكن أن يشكل مركبات تسمى trihalomethanes (THMs) مرتبطة بالسرطان والإجهاض والعيوب الخلقية.

قال بيل ووكر ، ممثل الساحل الغربي لمجموعة العمل البيئي: "يعتقد الناس أنه يمكنهم استخدام الكلور في طريقهم إلى المياه الآمنة، ولا يمكنهم فعل ذلك، لكن الكلور نفسه لديه بعض المخاطر".

ومع ذلك قال "هولت دار" المدير التنفيذي لمجلس كيمياء الكلور ، إن الوكالات الحكومية لم تجد صلة مقنعة بين مخاطر التكاثر والمياه المعالجة بالكلور.

وقال إن الكلور أضيف إلى مياه الشرب لأكثر من قرن، وأن دراسة المجموعات البيئية "قد تثير قلق الجمهور ، ولا سيما النساء الحوامل ، حول المخاطر التي لا تدعمها الأدلة العلمية".

في الدراسة ، قامت المجموعتان البيئيتان بفحص بيانات جودة المياه المقدمة من آلاف مرافق المياه في 30 ولاية بين عامي 1995 و 2001، ثم قاموا بتقييم البيانات باستخدام دراسات تقييم المخاطر الأكاديمية والحكومية.

وكانت استنتاجهم: كانت ملايين النساء الحوامل أكثر عرضة للإجهاض والعيوب الخلقية عند أطفالهن نتيجة التعرض لمشتقات الكلور في مياه الصنبور.

وقالت الدراسة إنه حتى المعايير الأكثر صرامة لمياه الشرب للحد من المنتجات الثانوية المطهرة ليست صارمة بما يكفي لحماية الأمريكيين.

وتم تطبيق حد جديد يبلغ 80 جزءًا لكل مليار من المنتجات الثانوية للكلور على مرافق المياه العامة، منخفضًا إلى 100 جزء لكل مليار.

ورداً على الدراسة ، قالت كورين لي ، مديرة مكتب حماية مياه الشرب في وكالة حماية البيئة الأمريكية في سان فرانسيسكو: "بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا ، يوفر المعيار الجديد الصارم التوازن الأكثر أمانًا لضمان الحماية من التلوث الميكروبي في الشرب".

ومع ذلك ، قالت ، وكالة حماية البيئة في خضم إجراء البحوث حول الآثار الصحية للمنتجات الثانوية: "يوصي بمعايير أقوى في المستقبل".

وقد تحولت شركات المياه بالفعل من الكلور إلى الكلورامين ، وهو مطهر ينتج عددًا أقل من THMs. تقوم سان فرانسيسكو بالانتقال إلى الكلورامين كجزء من برنامج تحسين بدأ قبل ثلاث سنوات".