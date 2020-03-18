اليوم السابع
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أسقف فرانكفورت المصرى لأقباط ألمانيا: "الكنيسة مغلقة صلوا فى بيوتكم"

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:00 م
أسقف فرانكفورت المصرى لأقباط ألمانيا: "الكنيسة مغلقة صلوا فى بيوتكم" الانبا ميشائيل أسقف ألمانيا
سارة علام

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أبلغت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بألمانيا، كافة رعاياها بقرار الحكومة إلغاء الصلوات والقداسات وغلق الكنائس حتى إشعار أخر.

 

وذكر الأنبا ميشائيل أسقف الكنيسة القبطية بألمانيا فى بيان له: أحبائى الأقباط يؤسفنى إبلاغكم بقرار غلق الكنيسة ومنع كافة الاجتماعات والقداسات ومن ثم صلوا فى بيوتكم بإيمان وتضرع لعل الله يزيل هذه المحنة التى يمر بها العالم ونرجع جميعا إلى الله بالتوبة والقلب الطاهر النقى ليتحنن علينا وينقذنا من هذا الوباء ومن كل ردئ.

 

كانت الكنائس المصرية قد استجابت بشكل فورى لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففى حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهى وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.

 

كما أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليق الدراسة أسبوعين، بدء من اليوم الأحد، تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس.

 

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

 

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياه وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.

 

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

 

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياه وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.


الانبا ميشائيل

الكنيسة بألمانيا

وقف الصلاة في الكنيسة

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