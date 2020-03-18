أسقف اسكندنافيا القبطى: غلق كنائسنا بعد ثبوت إصابة شخص بكورونا

أعلن الأنبا أباكير أسقف الكنيسة القبطية بالدول الإسكندنافية (السويد والدنمارك وفنلندا والنرويج) غلق الكنائس المصرية في كافة دول الايبراشية بعد ثبوت إصابة أحد المصلين بفيروس كوفيد كورونا المستجد كان قد خالط مصابين ثم ذهب للصلاة في الكنيسة.
وقال الأسقف في بيان له اليوم: قررت الحكومة عزل كل الشعب الحاضر وغلق الكنيسة دون أن يكشف عن اسم الكنيسة أو الدولة التي وقعت فيها الإصابة.
وتابع: رغم إيماننا بأن لا ملجأ لنا إلا الصلاة في هذه الأوقات العصيبة نعلن غلق كنائسنا وتعليق اجتماعاتنا بإيمان كبير أن الله سيرفع عنا هذا البلاء
كانت الكنائس قد استجابت بشكل فوري لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففي حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهي وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.
كما أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة اسبوعين، بدء من الأحد، تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس.
وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة