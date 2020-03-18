أسقف اسكندنافيا القبطى: غلق كنائسنا بعد ثبوت إصابة شخص بكورونا

سارة علام

أعلن الأنبا أباكير أسقف الكنيسة القبطية بالدول الإسكندنافية (السويد والدنمارك وفنلندا والنرويج) غلق الكنائس المصرية في كافة دول الايبراشية بعد ثبوت إصابة أحد المصلين بفيروس كوفيد كورونا المستجد كان قد خالط مصابين ثم ذهب للصلاة في الكنيسة.

وقال الأسقف في بيان له اليوم: قررت الحكومة عزل كل الشعب الحاضر وغلق الكنيسة دون أن يكشف عن اسم الكنيسة أو الدولة التي وقعت فيها الإصابة.

وتابع: رغم إيماننا بأن لا ملجأ لنا إلا الصلاة في هذه الأوقات العصيبة نعلن غلق كنائسنا وتعليق اجتماعاتنا بإيمان كبير أن الله سيرفع عنا هذا البلاء

كانت الكنائس قد استجابت بشكل فوري لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففي حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهي وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.