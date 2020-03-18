اليوم السابع
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خالد صلاح
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أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى لها فى 18 عاما بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:28 م
أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى لها فى 18 عاما بسبب كورونا نفط - ارشيفية
وكالات

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عمق النفط خسائره لنحو 24 % عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع الخام الأمريكى إلى أدنى مستوى فى 18 عاماً مع مخاوف الركود الاقتصادى.

 

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات النفط فى الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضى، كما عاود الإنتاج الأمريكى من الخام صعوده لأعلى مستوى فى تاريخه.

 

ويواصل الذهب الأسود الهبوط الحاد وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود بعد حظر السفر وحالات الإغلاق الناجمة عن انتشار وباء "كوفيد19" مع ضغوط المخاوف حيال وقوع ركود اقتصادى عالمى.

 

وخفض بنك "جولدمان ساكس" بالأمس، تقديراته بشأن أسعار النفط فى ظل الضغوط المستمرة جراء الكورونا.

 

وعلى صعيد تطورات الوباء المميت، ارتفع عدد الإصابات العالمى بشبيه الأنفلونزا "كورونا" إلى ما يزيد عن 200 ألف حالة، كما أودى بحياة أكثر من 8000 شخصاً حول العالم.

 

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 24 % ليسجل مستوى 20.37 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ يناير 2002.

 

وبحلول الساعة 6:23 مساءً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 14.2 % ليهبط إلى مستوى 24.65 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2003.

 

 


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