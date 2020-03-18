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أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:53 ص
أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ بقيمة 5 جنيهات نتيحة ارتفاع أسعار أوقية الذهب عالميا مسجلة 1491 دولارا حتي الآن مقارنة ب 1483 دولار عند الإغلاق نهاية تعاملات أمس.
 
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 587 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 782 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب سجل 5480 جنيها.

أوقية الذهب 1491 دولار.

 
وهناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.
 
ونقلت وكالة رويترز، تراجع الذهب أمس أكثر من 1% ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.
 
وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من 5% في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصا مكاسبهما. وكان الاثنان الأكثر تضررا بعد خسائر يوم الاثنين لاعتبارهما من المعادن الصناعية.
 
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1496.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش بعدما هبط 5.1 % يوم الاثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر  2019. وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأمريكية 1.1 % إلى 1503.20 دولار.
 
ونزلت الأسهم الآسيوية في أعقاب تسجيل وول ستريت أكبر خسارة يومية في التاريخ فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا

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