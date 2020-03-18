أسعار الدواجن اليوم.. 29 جنيها للكيلو من المزرعة

كتب أحمد حمادة

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18-3 2020 وفق الأسعار المعلنة بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة 29 جنيها للكيلو من المزرعة، وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 29 جنيها للكيلو فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 32-35جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا إلى أن الاسعار فى الأسواق مستقرة .

وأضاف السيد، لـ"ليوم السابع" إلى أن سعر الدواجن البلدى انخفض من المزرعة لـ30 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين14-15 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض ل29 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 33-35 جنيها.

والجدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أكد على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر.

وكشف رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع إنتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.