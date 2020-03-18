أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 18- 3-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2020، وذلك بعد إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 512.470 مليار جنيه.

إيقاف تداول 103 شركة ارتفعت الأسهم الموقوفة بالبورصة المصرية، إلى 103 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودا أو هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. ارتفعت الأسهم الموقوفة بالبورصة المصرية، إلى 103 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودا أو هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وضمت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى؛ رمكو لإنشاء القرى السياحية، حديد عز، المصرية لتطوير صناعة البناء، الإسماعيلية مصر للدواجن، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، القناة للتوكيلات الملاحية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، دايس للملابس الجاهزة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أوراسكوم للتنمية مصر، أجواء للصناعات الغذائية، التعمير والاستشارات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أوراسكوم للاستثمار القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بلتون المالية القابضة، المجموعة المالية هيرميس، السويدي إليكتريك، العربية لحليج الأقطان، مصر لصناعة الكيماويات، مجموعة جى.ام.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، المجموعة المصرية العقارية.

كما ضمت القائمة أسهم؛ العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المصرية للمنتجعات السياحية، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، اسيك للتعدين-اسكوم، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، سيدى كرير للبتروكيماويات، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، العامة لمنتجات الخزف والصينى، القلعة للاستشارات المالية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، النصر للملابس والمنسوجات، رواد السياحة، جى بى اوتو، بالم هيلز للتعمير، المصرية للاتصالات، الأهلى للتنمية والاستثمار، أوراسكوم كونستراكشون، مجموعة بورتو القابضة، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصرف أبو ظبى الإسلامى، سماد مصر، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، المصرية لتطوير صناعة البناء، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، العامة لصناعة الورق-راكتا، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الدولية للمحاصيل الزراعية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير.

وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ الألومنيوم العربية، السويس للأسمنت، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، اودن للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للأسمنت، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مستشفى النزهة الدولى، بنك التعمير والإسكان، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الحديد والصلب المصرية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، العرفة للاستثمارات والاستشارات، العربية للصناعات الهندسية، دلتا للإنشاء والتعمير، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، القاهرة للإسكان والتعمير، المنصورة للدواجن، الدلتا للسكر، حديد عز، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الملتقى العربى للاستثمارات، القاهرة للدواجن، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير.

وضمت القائمة أسهم مصر للألومنيوم، عبر المحيطات للسياحة، شارم دريمز للاستثمار السياحى، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، إعمار مصر للتنمية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، بنك قناة السويس، جلاكسو سميثكلاين، العامة للصوامع والتخزين، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أسمنت بورتلاند طرة المصرية. البورصة تخسر 15.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 18.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 493.630 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 18.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 493.630 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 193 مليون ورقة مالية بقيمة 617.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.3 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.22% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.34%، والعرب على 5.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.13%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 253.4 ألف جنيه، 31.9 مليون جنيه، 135.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.4 جنيه، 152.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8756 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.37% ليغلق عند مستوى 1188 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 9812 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.02% ليغلق عند مستوى 3221 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.67% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 927 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 598 نقطة.

وارتفعت أسهم 14 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 130 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 3.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.59%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 9.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.03%

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.138 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 4.55%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 4.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.93%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 12.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 3.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 2.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.96%

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.95%

- رواد السياحة-رواد إغلاق 8.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.94%