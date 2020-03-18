أستراليا تعلن حالة طوارئ تتعلق بالأمن الحيوى البشرى لمدة 3 أشهر

وكالات

أصدر حاكم أستراليا العام الجنرال دايفيد هيرلى، قرارا بإعلان "حالة طوارئ تتعلق بالأمن الحيوى البشرى" فى أستراليا لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد كجزء من خطة وطنية للاستجابة لتفشى وباء فيروس كورونا فى البلاد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بموجب هذا الإعلان، سيتم منح وزير الصحة الفيدرالى صلاحيات شاملة تتضمن فرض قيود على حركة الناس والبضائع من مكان إلى مكان، وقد تصل إلى حد منع تلك الحركة لو تطلب الأمر، كما يمكن للحكومة إخلاء بعض المناطق أو وضعها تحت الحجر الصحى طبقا لما تقدره.

وقال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، إنه لا يرغب في أن تسبب حالة الطوارئ أي شعور بالهلع لدى المواطنين مؤكدا أن هذه الصلاحيات موجودة في قانون الأمن الحيوي ليتم تفعيلها في أوقات استثنائية مثل التي نمر فيها حاليا.