اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 05:46 م
خالد صلاح
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أرمينيا: بدء تنفيذ قرار وقف حركة الانتقال مؤقتا مع روسيا

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:34 م
أرمينيا: بدء تنفيذ قرار وقف حركة الانتقال مؤقتا مع روسيا كورونا ارشيفية
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آنا ناجداليان، اليوم الأربعاء، أن قرار وقف حركة انتقال الأشخاص مؤقتاً بين أرمينيا وروسيا، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.
وقالت ناجداليان - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "اعتبارا من اليوم دخل القرار ذي الصلة، الذي اتخذته حكومتا أرمينيا وروسيا حيز التنفيذ، ما يقيد المواصلات البرية والجوية بين البلدين.. ولا ينطبق هذا القيد على نقل البضائع".
وأضافت أنه وفقا للقرار يمكن لمواطني أرمينيا وأفراد أسرهم، وكذلك الأشخاص الذين لديهم الحق القانوني بالإقامة في البلاد، العودة إلى أرمينيا.. داعية المواطنين إلى العودة جوا، وذلك بسبب حظر جورجيا دخول الأجانب إلى البلاد.
يذكر أنه في 16 مارس الجارى، أعلنت السلطات الأرمينية التوصل إلى اتفاق بين حكومتي أرمينيا وروسيا بشأن وقف حركة نقل الأشخاص لمدة أسبوعين بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).. وتعهد الطرفان بضمان عودة مواطني أرمينيا وروسيا، كل إلى وطنه.

ارمينيا

آنا ناجداليان

روسيا

كورونا

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