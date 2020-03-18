اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أردوغان يطالب الأتراك بالبقاء فى منازلهم لحين انحسار فيروس كورونا المتفشى

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:26 م
أردوغان يطالب الأتراك بالبقاء فى منازلهم لحين انحسار فيروس كورونا المتفشى رجب طيب أردوغان الرئيس التركى
أنقرة (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، المواطنين الأتراك اليوم الأربعاء بعدم مغادرة منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع إلا للضرورة وبالحد من التواصل الاجتماعى لحين انحسار خطر الإصابة بفيروس كورونا، لكنه لم يصدر تعليمات بعدم الذهاب إلى أماكن العمل.

 

وقال أردوغان فى كلمة بعد اجتماع خاص فى أنقرة لمعالجة تفشى الفيروس "يجب ألا يغادر أى من مواطنينا منزله أو يخالط أحدا إلا فى حالة الضرورة القصوى إلى أن يختفى التهديد".

 

وقال "يجب على مواطنينا الذين يذهبون إلى مكاتبهم العودة مباشرة إلى منازلهم فى نهاية يوم العمل".

 

 


أردوغان

تركيا

كورونا في تركيا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة