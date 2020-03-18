أردوغان يطالب الأتراك بالبقاء فى منازلهم لحين انحسار فيروس كورونا المتفشى

أنقرة (رويترز)

نصح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، المواطنين الأتراك اليوم الأربعاء بعدم مغادرة منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع إلا للضرورة وبالحد من التواصل الاجتماعى لحين انحسار خطر الإصابة بفيروس كورونا، لكنه لم يصدر تعليمات بعدم الذهاب إلى أماكن العمل.

وقال أردوغان فى كلمة بعد اجتماع خاص فى أنقرة لمعالجة تفشى الفيروس "يجب ألا يغادر أى من مواطنينا منزله أو يخالط أحدا إلا فى حالة الضرورة القصوى إلى أن يختفى التهديد".

وقال "يجب على مواطنينا الذين يذهبون إلى مكاتبهم العودة مباشرة إلى منازلهم فى نهاية يوم العمل".