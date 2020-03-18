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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعليق عروض السينما والمسارح

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعليق عروض السينما والمسارح فيروس كورونا
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الحكومة: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، والعامة للاستعلامات: سحب اعتماد مراسلة الجارديان وإنذار لمراسل نيويورك تايمز بسبب شائعة كورونا.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعليق عروض السينما والمسارح

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