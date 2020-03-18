أحياء الأقصر تعلن الحرب على الشيشة وتشن حملات مكثفة على المقاهى

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، مساء اليوم الأربعاء، حملات مكثفة بكافة الأحياء التابعة له بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة المقدم أشرف أبو الفتوح مدير الإدارة، لمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، والحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد، حيث يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا، طبقا للكتاب الدوري رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وطبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقام حى جنوب بشن حملة مكبرة مكونة من إدارة أشغال الطريق ورئاسة حي جنوب والمتابعة الميدانية وذلك بالتوجه إلى المقاهى لرفع الإشغالات والتنبيه على منع تدخين الشيش داخلها، وذلك لمواجهه فيروس كورونا وقد تم التحفظ ورفع الشياش وبعض إشغالات الطريق لكل من يعترض عن كتابة إقرار معد خصيصاً لمنع شرب الشيش، وعدم وجودها تماماً داخل المكان والذي يعد بمثابة إنذار في المرة الأولي، وفى حالة عدم الإلتزام يتم توقيع غرامة 10 آلاف جنيه والغلق فوراً، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابعت الحملة تنفيذ أعمالها بتحذير أصحاب المقاهى بمنطقة حي جنوب، ثم تم تقسيم الحملة للعمل بمنطقة وسط وجارى المتابعة، وذلك فى إطار التكليفات الواردة، والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة فى ذلك الشأن.

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر صدق على قرار بإلغاء تقديم الشيشة في المقاهي والكافيتريات العامة ومصادرتها فوراً للحفاظ على أرواح المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا بمختلف أنحاء المحافظة، وجاء ذلك عقب انعقاد جلسة المجلس التنفيذى رقم (2) لعام 2020، والتى كان المقرر لها سلفاً بحضور رؤساء المراكز والمدن والتنفيذيين ووكلاء الوزارات المعنيين، وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم خلال الجلسة الثانية التى عقدت أمس الثلاثاء، تمت الموافقة على ما ورد بشأن الكتاب الدورى رقم 51 الوارد من وزارة التنمية المحلية بخصوص وضع ضوابط وأسس عامة لإطلاق الأسماء على المدارس والميادين كما ورد بالكتاب، ووافق المجلس على المذكرة الوارد من منطقة الأقصر الأزهرية بالموافقة على تغيير مسمى معهد القرنة الابتدائى لمعهد المرحوم محمد إبراهيم سليمان المتبرع بأرض المعهد عام 1979 تكريماً لإسهاماته، وكذا الموافقة على إطلاق اسم الشيخ محمد الطاهر الحامدى على معهد بنين أرمنت الحيط الإعدادى الثانوى، مع التأكيد على ضوابط الأزهر .