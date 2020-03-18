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أحمد قطان فى ذكرى تقليده وشاح النيل: لن أنسى سنواتى الجميلة فى مصر الحبيبة

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:29 م
أحمد قطان فى ذكرى تقليده وشاح النيل: لن أنسى سنواتى الجميلة فى مصر الحبيبة أحمد عبد العزيز قطان
ريهام عبد الله

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استرجع أحمد عبد العزيز قطان، السفير السعودى االسابق لدى القاهرة، ذكرى منحه وشاح النيل، والذى قلده إياه الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018، قائلا:" لن أنسى ما حييت السنوات الجميلة التى عشتها فى ربوع مصر الحبيبة".

 

وقال قطان فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"فى مثل هذا اليوم 18 مارس 2018 منحنى فخامة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وشاح النيل تقديرا لما قمت به خلال فترة عملى كسفير لبلادى فى مصر".

 

 

أحمد قطان
أحمد قطان

 

السفير السعودى السابق القاهرة
السفير السعودى السابق القاهرة

 

عبد العزيز قطان
عبد العزيز قطان

 

وتابع: "ولن أنسى ما حييت السنوات الجميلة التى عشتها فى ربوع مصر الحبيبة لخدمة دينى الحنيف ومليكى المفدى ووطنى الغالي".

واستمر: "ولن أنسى المودة والمحبة التى ربطتنى بالشعب المصرى الحبيب فبادلته حبًا بحب وتقديرا بتقدير ومودة بمودة".

وكان وزير الدولة السعودى لشئون الدول الأفريقية أحمد قطان، قد أعرب عن تقدير بلاده للدول والمنظمات التى أيدت قرارات المملكة العربية السعودية بشأن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها لمنع تفشى فيروس "كورونا المستجد" ومن بينها تعليق التأشيرات الممنوحة للعمرة وزيارة المسجد النبوى.

 

جاء ذلك فى مداخلة الوزير أحمد قطان أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة يوسف بن علوى الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان.

 

وأعرب" قطان "عن الشكر والتقدير لكل الدول العربية والإسلامية وغيرها من الدول الصديقة والمنظمات الإسلامية والمنظمات المعنية التى أيدت القرار الحكيم للملكٍ سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، القاضى بتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشى فيروس "كورونا المستجد"، ومن بينها إلغاء تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوى الشريف.

 

وأضاف قائلًا: "هذه القرارات تأتى كواجب شرعى حثنا عليها ديننا الحنيف لمنع انتشار الأمراض بين المسلمين".


احمد عبد العزيز قطان

السفير السعودى السابق بالقاهرة

تويتر

وسام النيل

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