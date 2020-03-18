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أحمد عكاشة: "مفيش حد معندهوش اضطراب نفسى" والمكتئبون فى العالم 750 مليونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:56 ص
أحمد عكاشة: "مفيش حد معندهوش اضطراب نفسى" والمكتئبون فى العالم 750 مليونا الدكتور أحمد عكاشة
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي ، إن المرض النفسى أنواع مختلفة ، وأن كل مرض له دواء مخصوص، فالمرض النفسى والهلع والهزيان كل على حدة له دواء مختلف ووقت محدد، لافتا إلى أن مريض الاكتئاب أكثر عرضة لأمراض القلب التى قد تسبب الوفاة بنسبة 17%.
 
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز، أن فكرة المواطنين عن المريض النفسى ترتبط فى أذهانهم بفيلم "إسماعيل ياسين فى مستشفى المجانين".
 
وأوضح أن كل إنسان مريض نفسى، قائلا: "مافيش حد معندهوش اضطراب نفسى"، وروى أنه أول دكتور نفسى ظهر على شاشة التليفزيون.
 
وقال إن المبدعين يصابون بالاكتئاب، موضحًا أن 70% من المنتحرين أصيبوا بالاكتئاب ، مضيفا: "توقف الإنسان عن العمل أو الطالب عن المذاكرة هى دلالات على وجود الاكتئاب ".
 
وقال إن عدد المكتئبين على مستوى العالم 750 مليون شخص ، موضحًا أن اكتشاف الاكتئاب مبكرا يساهم فى حله.
 
وأوضح أن البطالة والفقر تلعب دورا كبيرا فى انتشار الاكتئاب.

الاكتئاب

احمد عكاشة

هذا الصباح

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