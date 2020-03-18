أبو هشيمة: شكراً للوزيرة النشيطة هالة زايد تستحق إشادة منظمة الصحة العالمية

كتب خالد إبراهيم

أثنى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على الجهود الكبيرة التى تقوم بها وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد وفريقها لمواجهة فيروس كورونا، حيث وصف أبو هشيمة هالة زايد بـ "النشيطة"، وتستحق الإشادة.

وقال أبو هشيمة عبر حسابه على "تويتر"، "مجهود كبير بتقوم به الدكتورة هالة زايد وفريق عملها والأطقم الطبية فى المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا.. شكراً للوزيرة النشيطة اللى استحقت هى وفريق عملها إشادة منظمة الصحة العالمية."



رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على تويتر

الدكتورة هالة زايد، قامت بالعديد من الإجراءات الوقائية، وكذلك الخطوات الاستباقية، فى خطتها لمواجهة فيروس كورونا، حتى قبل أن تظهر الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس في مصر.

آخر هذه الخطوات، هى دعوتها إلى اعتبار يوم الجمعة يوماً مخصصاً للتطهير الأسبوعى لجميع الأماكن فى سائر أنحاء الجمهورية، بما يشمل القطاع الحكومى والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الدولة ومواطنيها.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة قد قالت إن الوزارة طبقت الإجراءات الصحية على حوالى 300 أسرة فى محافظة الدقهلية وفى القرية التي ظهرت فيها أول حالة وفاة لسيدة مصرية وتجهيز حجر لهم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيونى أن الدولة تتخذ الإجراءات السلمية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى الكثير من الدول، مشيرة إلى أن الوزارة تجرى اختبارات للمخالطين لحصر الإصابة، كما أن منع التجمعات مهم للغاية لعدم نشر الفيروس.