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7 حاجات لازم تعملها لحماية موبايلك من انتشار كورونا.. فيديو

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:30 ص
7 حاجات لازم تعملها لحماية موبايلك من انتشار كورونا.. فيديو كورونا والموبايل
كتب مؤنس حواس

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مع وجود عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم يحتاج المستخدم لتوخي الحذر من خلال مواكبة النظافة الأساسية، وبينما يتم تحويل جزء كبير من التركيز إلى حد ما على ارتداء الأقنعة والقفازات وغسل الأيدي، فمن المهم أيضًا تطهير الأدوات الشخصية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بانتظام، وفيما يلي نعرض 7 أشياء يجب عليك القيام بها لمنع هاتفك الذكي وجهاز الكمبيوتر المحمول من نشر العدوى يرصدها الفيديو التالى.
 

 كورونا والموبايل
 

- لا تحتفظ بهاتفك المحمول ومنديلك في نفس جيب البنطلون
- استخدم سماعات الأذن لتقليل فرصة انتقال الفيروس من الهاتف إلى وجهك
- تجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة في مقاهي الإنترنت أو المكاتب
- نظف هاتفك بالصابون والماء إذا كان هاتفك مقاومًا للماء IP68 
- نظف الكمبيوتر والسماعات بكمية كافية من معقم اليدين والمناديل 
- اغسل يديك بالصابون والماء بعد تنظيف الأجهزة
- لا تلمس هاتف شخص أخر وتجنب إعطاء أدواتك للآخرين
 
 

منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة المصرية

سلوكيات خاطئة

فيروس كورونا

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