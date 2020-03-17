اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:07 م
خالد صلاح
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11 إصابة جديدة ترفع المصابين بفيروس كورونا فى لبنان إلى 120 حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:50 م
11 إصابة جديدة ترفع المصابين بفيروس كورونا فى لبنان إلى 120 حالة قصر الرئاسة اللبنانى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمثبتة مخبريا في عموم لبنان، بلغت 120 حالة، وذلك بعدما أظهرت نتائج الفحص التي أجريت قبل ساعات تسجيل 11 حالة جديدة.
 
وأشارت الوزارة - فى تقريرها اليومي بشأن مستجدات الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا - إلى أن تلك الحالات تشمل ما جرى تشخيصه في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء الفحص المخبري (بي سي آر) للكشف عن فيروس كورونا.
 
وذكرت أنه جرى تسجي حالتي شفاء تام بعد التأكد من فحص (بي سي أر) السلبي لهما مرتين متتاليتين في غضون 48 ساعة، لافتة إلى أنه يجري العمل لتقصي الحالات المشتبه بإصابتها مع تحديد ومتابعة المخالطين، بالإضافة إلى متابعة القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس.
 
وشددت الصحة اللبنانية على جميع المواطنين اللبنانيين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن الدولة والتزام المنازل وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة القصوى.
 
وكانت الوزارة قد اعتمدت مستشفى رفيق الحريرى الجامعي الحكومي مركزا رئيسا للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقامت بتجهيز غرف العزل والحجر الصحى بداخلها. 

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الحجر الصحى

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