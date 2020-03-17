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وكالة الأنباء السعودية: قوات التحالف في اليمن اعترضت ودمرت زورقين مفخخين

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:20 م
وكالة الأنباء السعودية: قوات التحالف في اليمن اعترضت ودمرت زورقين مفخخين العقيد الركن تركى المالكى
وكالات الأنباء

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم الثلاثاء، محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقهما من محافظة الحديدة.

وحسب وكالة أنباء السعودية، أضاف العقيد المالكي، أنه تم إعطاب وتدمير الزورقين التي تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وبيّن العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، حيث بلغ عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد التي تم رصدها وتدميرها (46)، وبلغ عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها (153).

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

 


السعودية

اليمن

الحديدة

الميليشيا الحوثية

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