اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:32 م
خالد صلاح
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وفا: 304 إصابات بكورونا فى إسرائيل والشاباك يتعقب هواتفهم

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:50 ص
وفا: 304 إصابات بكورونا فى إسرائيل والشاباك يتعقب هواتفهم محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 304 حالات، ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تواصل الحكومة الإسرائيلية فرض حالة الطوارئ القصوى بشكل متدرج.
 
ووسط الارتفاع المتواصل فى عدد الإصابات ومطلب وزارة الصحة لفرض الإغلاق الشامل وعزل المواطنين فى منازلهم لمدة 14 يوما، فوضت الحكومة الإسرائيلية جهاز "الشاباك" بتعقب هواتف مرضى كورونا والمتواجدين بمحيطهم وأفراد عائلاتهم، عبر استعمال وسائل إلكترونية ورقمية.
 
وقال كبير الحاخامين فى البلدة القديمة بالقدس، يوم أمس الاثنين، إن على المتدينين اليهود الامتناع عن تقبيل أحجار الحائط الغربى مضيفا بذلك إجراء آخر إلى ما اتخذته السلطات الدينية فى إسرائيل لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
ويتعبد يهود بأعداد كبيرة عند الحائط الغربى وغالبا ما يضعون صلوات مكتوبة فى الفواصل الموجودة بين أحجاره. وتقبيل الحائط الغربى ليس من الشعائر الدينية اليهودية لكن بعض المتدينين يفعلون ذلك.
 
وفى الأسبوع الماضى حثت الحاخامية اليهودية الرئيسية المتدينين اليهود على الابتعاد عن الحائط الغربى بسبب المخاوف من فيروس كورونا لكن بعض اليهود استمروا فى زيارة المكان للتعبد.
 
وفى بيان قال شموئيل رابينوفيتش كبير حاخامين الحائط الغربى لليهود "لا تقبلوا أحجار الحائط الغربي".
 
وأضاف البيان أن على كل من المتدينين أن يبتعد "مسافة مناسبة" عن الآخر وأن "يلتزم بالعادات الصحية الضرورية".
 
وكانت السلطات الدينية الفلسطينية قد أمرت أمس الأحد بإغلاق المسجد وقبة الصخرة داخل مجمع المسجد الأقصى لحين إشعار آخر وطلبت قصر الصلاة على ساحات المجمع.
 
وأعلنت إسرائيل عن 255 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى الآن. وهناك 39 حالة فى الضفة الغربية التى تحتلها إسرائيل. ولم يتم الإعلان عن أى حالات فى قطاع غزة.
 

فلسطين

اسرائيل

كورونا

فيروس كورونا

الشاباك

الصحه الاسرائيليه

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