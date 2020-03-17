وفاة أرملة أول رائد فضاء فى التاريخ يورى جاجارين

انتقلت إلى العالم الآخر، أرملة أول رائد فضاء فى التاريخ يورى جاجارين، فالنتينا عن ناهز 85 عاما .

ونقلت وكالة نوفيستى الروسية عن بيان للمكتب الصحفى لمركز تدريب رواد الفضاء: "توفيت السيدة فالنتينا أرملة يوري جاجارين".

ويورى جاجارين ، أول إنسان يسافر إلى الفضاء، (ولد فى 9 مارس 1934، وتوفى 27 مارس 1968)، ولد في مزرعة صغيرة غرب موسكو، وكان والده يعمل في البناء، والنجارة، والزراعة ، وأمه كانت تعمل في مزرعة، وكان الثالث في عائلة مكونة من 4 أطفال.

يوري جاجارين، دار حول الأرض لمدة 89.1 دقيقة على متن مركبة الفضاء السوفيتية "فوستوك 1"، وحلق على ارتفاع 327 كيلومترا وبلغت مدة كامل المهمة من الاقلاع والهبوط 108 دقيقة.

خلال الحرب العالمية الثانية تفككت عائلة جاجارين حيث أن أختا "جاجارين " الأكبر منه أخذتا إلى معسكرات الاعتقال النازية، وأجبرت عائلة "جاجارين" على مغادرة منزلهم والاختباء في الملاجئ تحت الأرض، وبقوا هناك حتى انتهاء الحرب، وبعد الحرب انتقلت العائلة إلى جزيتسك.

وعندما أجبرت طائرة "ياك" روسية مقاتلة على الهبوط في حقل زراعى قرب منزلخ، تسبب الثناء الذي حصل عليه الطيارون في ترك علامة فى "جاجارين" الصغير ، وأراد أن يصبح مثلهم.

استكمل جاجارين دراسته في مدرسة ساراتوف التقنية، وفى السنة الرابعة انضم لنادى محلى للطيران، وتعلم كيفية تشغيل الطائرة والتحليق لوحده للمرة الأولى في العام 1955، ونصحه معلمه الانضمام إلى سلاح الجو السوفيتى، والذى كانت دراسته وقتها فى مدرسة أورينبورج للطيران.

والتحق بالفعل بمدرسة أورينبورج للطيران ،والتقى بوالد زوجته "فالنتينا" ، الذى كان يعمل ممرض للطلاب في مدرسة الطيران.، وتخرج فى نوفمبر 1957 مع مرتبة الشرف وتزوج من فالنتيا وأنجب بنتين.

وفى 1960 تم اختيار جاجارين مع أشخاص آخرين للتدريب على السفر للففضاء ، وفى 12 أبريل 1961، نجح السوفيت فى إطلاق "فوستوك 1" وهى "الشرق" فى اللغة الروسية وعلى متنها " يوري جارجارين"ليصبح أول إنسان ينظر إلى الأرض من الفضاء، وبعد عودته استقبل استقبال الأبطال ويحصل على لقب بطل الاتحاد السوفيتى.