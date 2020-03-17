اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:33 م
خالد صلاح
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وزير هندى يضع نفسه بحجر صحى بعد مخالطة طبيب مصاب بكورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:58 ص
وزير هندى يضع نفسه بحجر صحى بعد مخالطة طبيب مصاب بكورونا تطهير الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلن وزير الدولة الهندى للشئون الخارجية فيلامفيل موراليدهاران، وضع نفسه فى حجر صحى ذاتى بعدما عقد اجتماعًا مع طبيب فى ولاية "كيرالا" الهندية وتبينت إصابته لاحقًا بفيروس كورونا، وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، أن موراليدهاران عقد اجتماعًا فى معهد "سرى تشيترا تيرونال" للعلوم الطبية والتكنولوجيا فى ولاية "كيرالا" الأسبوع الماضى وشارك فيه الطبيب المصاب بالفيروس؛ الذى ثبتت إصابته أول أمس الأحد، بعد عودته من إسبانيا فى الأول من مارس الجاري.
 
وسجلت الهند حتى الآن 125 حالة إصابة بالفيروس، الذى تفشى فى 15 ولاية فى البلاد، ووفاة ثلاثة أشخاص فى "ديلهي" و"كارناتاكا" و"ماهاراشترا".
 
و على صعيد أخر، توقف الهند الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الفترة من 19 إلى 31 مارس الجاري، وذلك في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم حاليا، وهو الخبر الذي نشرته العديد من المواقع العالمية الشهيرة ومن أبرزها "ديدلاين".
 
وقد تم الاتفاق على هذه الخطوة، التي من المرجح أن تكلف البلاد ملايين الدولارات، من قبل العديد من الهيئات السينمائية الهندية، بما في ذلك نقابة المنتجين في الهند ونقابة المخرجين في الهند، التي فاجأت العالم بهذه القرارات.
 
وحسب الموقع الشهير أنه تم منح المنتجين الذين يقومون حاليا بتصوير أعمالهم بالفعل في كل من الهند أو خارج ثلاثة أيام فقط من أجل إنهاء العمل.
 

الهند

الخارجيه الهنديه

كورونا

فيروس كورونا

حجر صحى

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