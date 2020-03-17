وزير قطاع الأعمال يبحث مع بيلاروسيا إنتاج سيارات "ميكروباص" بالشركة الهندسية

كتب عبد الحليم سالم

استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، سيرجى تيرتنتييف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، ومسؤولي شركة "ماز" البيلاروسية، لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير البيلاروسي مؤكدًا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وبيلاروسيا والتطلع لمزيد من التعاون في مختلف المجالات.

وتم التباحث حول إمكانية التعاون في مشروع إنتاج سيارات ميكروباص ( 14راكبًا) على خطوط الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – وذلك بالتعاون مع شركة "ماز" البيلاروسية، في ضوء مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين الطرفين في أغسطس 2019.. وحضر اللقاء مسؤولي الشركة الهندسية لصناعة السيارات.

كما تم التباحث حول الفرص الأخرى المتاحة للتعاون مع الجانب البيلاروسي ومنها إنتاج وحدات تحويل المحركات التي تعمل بالديزل إلى العمل بالغاز الطبيعي.

وفي ختام اللقاء، تم توجيه الدعوة للوزير لزيارة مصانع شركة "ماز" في بيلاروسيا للتعرف على التكنولوجيا المستخدمة والطاقات الإنتاجية ونماذج من المنتجات.