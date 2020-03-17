اليوم السابع
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وزير الطيران المدنى يقود رحلة لندن القادمة فجر اليوم للقاهرة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:34 م
وزير الطيران المدنى يقود رحلة لندن القادمة فجر اليوم للقاهرة الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى
كتب أحمد مصطفى

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قالت مصادر مطلعة بالطيران المدنى، إن الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، أقلع على رحلة شركة مصر للطيران إلى لندن والتى تحمل رقم 779، والتى غادرت لإعادة العشرات من المصريين من هناك قبل قرار تعليق الرحلات الذى يبدأ يوم الخميس حتى نهاية الشهر الجارى.

وأضافت المصادر أنه من المقرر عودة الوزير على طائرة الشركة الوطنية رحلة رقم 780 القادمة من لندن والتى تصل مطار القاهرة الدولى فجر الأربعاء.

كان الوزير أعلن أنه سيقود طائرة إلى إحدى العواصم الأوربية فى إشارة إلى أن جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى رهن إشارة المصريين لإعادتهم من أى مكان وتحت أى ظروف.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت اليوم الثلاثاء أنها بدأت منذ الدقيقة الأولى لصباح اليوم الثلاثاء فى تسير رحلاتها الدولية والداخلية من مطار القاهرة والمطارات المصرية بشكل منتظم، حيث أقلعت ٣٣رحلة دولية وداخلية حتى الآن إلى كل من الأقصر وأسوان - أبو سمبل وشرم الشيخ والغردقة وجدة وأكرا - أبيدجان وانجامينا ولاجوس وابوظبى ولندن والجزائر ونيويورك وجنيف وكانو ومدريد واسطنبول وباريس ودبى وامستردام وميونخ وفرانكفورت وأثينا وموسكو وبرلين وروما وفينيا وبودابيست وميلانو بخلاف رحلات شحن جوى لكل من جدة والرياض والكويت وأوستند / اسطنبول، هذا وقد تم تكبير طرازات العديد من الرحلات لتستوعب اكبر أعداد ممكنة من الراغبين فى العودة من الخارج فضلا عن التنسيق مع كافة الجهات لتشغيل رحلات إضافية قبل موعد توقف الطيران ظهر الخميس المقبل.

 


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