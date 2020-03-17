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وزير السياحة: تعقيم كافة الفنادق ومبانى الوزارة ومكاتب هيئة تنشيط السياحة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:44 م
وزير السياحة: تعقيم كافة الفنادق ومبانى الوزارة ومكاتب هيئة تنشيط السياحة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان 

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اجتمع اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والنائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورؤساء قطاعات الوزارة، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية المختلفة، وذلك لمناقشة التداعيات على القطاع السياحى من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة فى ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الموافق 19 مارس وحتى 31 مارس الجارى.

وخلال الاجتماع، اكد وزير السياحة والاثار بضرورة استغلال هذه الفترة فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين (بريفيريسك وتى يو ڤى نور) للبدء الفورى بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية بالإضافة إلى الكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحى للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلى لتطهير ونظافة بيئة العمل.

كما سيتم تطهير وتعقيم مبانى الوزارة ومكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى أماكنها المختلفة بالإضافة إلى أماكن تقديم الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الاثرية وقد ابدى الاتحاد بكافة غرفه التعاون الكامل مع الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والفنية لتطهير المنشآت السياحية والكشف على العاملين بها.

واكد وزير السياحة والآثار على حرص الوزارة على الحفاظ على مصلحة العاملين بالقطاع السياحى موجها بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، ومؤكدا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أى من العاملين بالقطاع. كما تم مناقشة التوصيات الوقائية التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتى يجرى تطبيقها على الفنادق والمنشآت السياحية والمحلات ذات الصلة من خلال الغرف المعنية.


السياحة

تعقيم الفنادق

كورونا

خالد العنانى

فيروس كورونا

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