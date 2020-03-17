اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:00 ص
وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا طارق شوقى
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير التربية والتعليم طارق شوقى، إنه من قبل أزمة كورونا لدينا يومياً مليون ونصف زائر لبنك المعرفة متوقعاً أن تعمق الازمة الاخيرة من استخدام الأدوات التكنولوجية الجديدة، مشيراً إلى أن زيادة المقبلين على بنك المعرفة يزيد بشكل خرافى يومياً.

وتابع: "لدرجة أننا نخشى على أن يستوعب السيستم الأعداد لكننا دائماً جاهزين لزيادة الطاقة الاستيعابية"، مشيراً أن معظم المقلبين على بنك المعرفة خلال السنوات السابقة كان من شريحة التعليم العالى والباحثين لكن الآن أصبح التعليم الأساسى وما قبل الجامعى داعم رئيسى ومكون أساسى لشريحة الزائرين للموقع .

 

وأكد "شوقى"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "القاهرة الآن"،  أن مرحلة ما قبل التعليم الثانوى زادت أيضاً فى الإقبال على الموقع الخاص ببنك المعرفة وهم فى قرابة 10 ملايين، وعلينا أن نستعد لذلك عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للسيرفر المستضيف للموقع ونحن مستعدون لتكاليف زيادة السعة لكن المحتوى العظيم يظل الأهم من تكاليف السعة الاستيعابية .

 

وحول أزمة جودة وكفاءة الإنترنت فى الأماكن النائية والحدودية، قال الوزير "عندما طبقنا التكنولوجيا فى الأوقات السابقة فى نظام التعليم الثانوى تعاملنا مع كل مناطق الجمهورية  ووفرنا لهم التقنيات اللازمة والأماكن الحدودية وفرنا لهم جهاز " sim card " " لكل طالب لكن فى ظل الوضع الراهن وبالنسبة لمحافظات مثل العريش وغيرها ولضيق الوقت لدينا جاهزية البدائل مع القنوات التعليمية والإنترنت وهذا لن يشكل أزمة لسكان هذه المناطق ".

 

وأكد الوزير طارق شوقى، أن سكان هذه المناطق وكل الجمهورية لن يرتبط دخولهم على موقع بنك المعرفة أو منصة التعليم الإلكترونى بحمل لاب توب لكن ممكن عبر الموبايل بالإضافة إلى أن الوزارة اتفقت وجارى التواصل المستمر مع شركات المحمول أن يكون الدخول للموقع مجانيا وغير مرتبط بباقة الانترنت للمستخدم والشركات تساعدنا فى ذلك بأسرع وقت".

ولفت وزير التربية والتعليم عن تفاصيل الإجراءات التى ستتبع أثناء فترة تعطيل الدراسة قائلاً، "أنه ضمن الإجراءات المكملة للمنظومة الإلكترونية التى سيتم الاعتماد عليها خلال فترة تعطيل الدراسة هى فتح القنوات التعليمية بجداول معينة وبمواقيت محددة لمن يريد الاعتماد عليها، متابعا "القنوات التعليمية لكل إلى عاوز يشوف حاجة شبيهة بدروس الفصل أو على اليوتيوب بعد البث المباشر"، لافتاً إلى أنه بجانب هذه القنوات التعليمية سيرجع الطالب لبنك المعرفة كظهير منهجى للشرح الخاص بالمناهج .

وكشف الوزير عن أسباب عدم منح المعلمين إجازة مع تعطيل الدراسة، قائلاً "نحتاجهم لأنه قبل نهاية الأسبوع ستكون هناك منصة شبيهة بالفيس بوك ستشدن قبل نهاية الأسبوع وهى منظومة تعليمية ستكون فى كل مدرسة فى مصر لشرح الدروس أونلاين وهى فصول متخصصة لكل الطلبة،  ويقوم كل مدرس بجمع طلابه ويوؤدى الشرح عبر هذه المنصة سواء بالصوت أو الصورة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة لن تشعر الطالب بالوحدة وأن هناك مدرس متواصل معه فى كل الأوقات إذا أراد أن يعود إليه بسؤال، ومؤكدا أن بنك المعرفة سيظل ظهير لكل هذه الإجراءات بالنسبة لأولياء الأمور أو المدرسين أو الطلبة حيث سيوجه المدرسون الطلبة لبنك المعرفة للمحتوى المهم الذى يجب عليهم مشاهدته، كاشفاً أن هذه التجربة ستكون أكثر ثراء من ذى قبل مع تعود الطلبة والمدرسين على التطبيق العملى لهذه التجربة خلال الفترة الآنية.


وزير التعليم

اخبار التعليم

طارق شوقى

اخبار مصر

التربية والتعليم

امتحانات التعليم

لميس الحديدى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية

التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية

فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء

فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء

الكهرباء: الخبراء الروس يمارسون عملهم بالضبعة وكشف طبى لهم كل 14 يوما

الكهرباء: الخبراء الروس يمارسون عملهم بالضبعة وكشف طبى لهم كل 14 يوما

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة