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وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين والمكفوفين

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:35 م
وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين والمكفوفين طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفنى، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) (الدور الأول) للعام الدراسى ‏الحالى 2019- 2020.

 

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 7 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 5 يوليو ‏‏2020.

 

كما اعتمد الوزير أيضًا جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ‏بمصر للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسى الحالى، وتقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم 7 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 2 يوليو 2020.

 

وحرصت الوزارة على مراعاة ترتيب المواد بجدول شهادة إتمام الدراسة الثانوية ‏العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وكذلك شهادة إتمام ‏الدراسة الثانوية العامة بمصر للمكفوفين.

 

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد اليوم، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الد راسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.

 

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.

 

جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمى لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول الامتحانات، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان.

 

وأوضح حجازى، أن الوزارة أخذت فى الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة فى طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدى فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.

 

ويؤدى طلاب الثانوية العامة، يوم الأحد 7 يونيو أول يوم بالامتحانات اختبار مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو الاقتصاد والإحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والثلاثاء 16 يونيو الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والأحد 21 يونيو الفيزياء والتاريخ، والخميس 25 يونيو الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والخميس 2 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية والأحد 5 يوليو الجبر والهندسة الفراغية.

 

ويحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة أيام 18 يونيو والثلاثاء 23 يونيو والثلاثاء 30 يونيو 2020.

 

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التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة

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