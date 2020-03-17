وزير الإسكان يصدر قرارا بإزالة مخالفات البناء بقرية بطريق الإسكندرية مطروح الساحلى

كتب أحمد حسن

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإزالة مخالفات البناء الواقعة بقرية سياحية كائنة بين علامتى الكيلو 125.886 و 126.982 طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلي والتابعة لجهاز حماية أملاك الهيئة.

وقال المهندس أشرف أحمد السماليجي، رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة: إن مخالفات البناء التى صدر قرار بإزالتها، تَمثلت فى بناء مبنى دور أرضى بمساحة نحو(203م2) بسقف صاج كامل التشطيب وملحق به من الناحية الغربية مساحة نحو (910م2) بدون ترخيص.

وأضاف المهندس أشرف أحمد السماليجى، أن القرار نص على أن يتولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالة.

كانت الهيئة العامة لحماية الشواطئ بوزارة الرى، خاطبت السكرتير العام لمحافظة مرسى مطروح الاثنين الماضى لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات التى ارتكبتها كل من (قرية مارسليا بيتش - قرية هاسيندا) بالساحل الشمالى الغربى، ما أثر سلباً على خط الشاطئ وحدوث نحر، وتآكل لخط الشاطئ بالقرى المجاورة لهما، ومنهم قرية لؤلؤة هليوبليس، حيث تعرض شاطئها لنحر شديد وتراكم الأعشاب البحرية، نتيجة الاعمال المخالفة، وذلك باعتبار المحافظة جهة الاختصاص فى تنفيذ قرارات الإزالة، مع حساب التكلفة اللازمة لإزالة تلك المخالفات.

وأوضح مصدر مسئول باللجنة العليا لتراخيص الشواطئ ما تم على مدار السنوات الماضية بشأن تلك المخالفات، وأنه بالرغم من موافقة اللجنة العليا على توفيق أوضاع القريتين وفقاً لقانون حماية الشواطئ المصرية، إلا أنهما لم يلتزما بما تم الاتفاق عليه، ومن بينها إنشاء الحاجز الغاطس الموازى للشاطئ بعمق متوسط (5,5 متر) وعلى بعد 250 مترا من خط الشاطئ وبطول 300 متر مع إزالة اللسان الحجرى القائم المسبب للنحر، بالمخالفة بالنسبة لقرية هاسيندا باى (شركة بالم هيلز)، وإنشاء حاجز أمواج غاطس موازى على عمق (-5متر) ومنسوب الهامة (0,5متر) وعرضها 20 مترا ورأس عمودى غاطسة بطول 80 مترا من خط الشاطئ ويكون منسوب الهامة (0,5 متر) والمناسيب مقاسة من منسوب سطح البحر، وذلك بالنسبة لقرية مارسليا بيتش 4 (اتحاد ملاك هدير) مع إزالة ما يلزم ازالته طبقاً للمقترح المقدم وتحت الاشراف المباشر للادارة المختصة بالهيئة.