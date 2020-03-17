وزيرة التضامن: جار صرف التعويضات للأسر المتضررة من سوء الطقس

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه جار صرف التعويضات للأسر المتضررة من سوء الطقس خلال الأيام الماضية، وكذلك صرف التعويضات لأسر المتوفيين.



وكشفت الوزيرة، خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لإعلان أسماء الأمهات المثالية شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020 تضمنت عدة عناصر منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة فى نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه، الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة وذلك حرصاً على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء.





كما تضمنت أن الشروط الخاصة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020 ، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة ، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود ( البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان) فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، أيضاً حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن الغير قابل للتعلم وهو المعاق ذهنيا.



اعلان الأم المثالية



إعلان الأم المثالية



إعلان الأمهات المثاليات



الحضور خلال مؤتمر إعلان الأم المثالية



لحظة وصول وزيرة التضامن الاجتماعى



وزيرة التضامن الاجتماعى ترتدى كمامة طبية



وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن أسماء الأمهات المثاليات



وزيرة التضامن ترتدى الكمامة



وزيرة التضامن ترتدى كمامة للوقاية من كورونا



أحد الحضور يرتدى كمامة



الأم المثالية



الأمهات المثاليات



مؤتمر إعلان الأم المثالية



مؤتمر إعلان الأمهات المثاليات



مؤتمر الأم المثالية



نيفين القباج خلال مؤتمر الأم المثالية



نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال المؤتمر



نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى



وزيرة التضامن الاجتماعى ترتدى الكمامة



وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن الأمهات المثاليات