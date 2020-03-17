اليوم السابع
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وزيرة التجارة: وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:01 م
وزيرة التجارة: وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر لمواجهة كورونا نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات" ) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.
 
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، إن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصرى من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وأضافت في بيان لها أنه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس وهو ما يؤثر سلباً على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.
 
وتسعي وزيرة الصناعة والتجارة من هذه القرارات إلي ضبط احتياجات الأسواق الداخلية واتاحة المنتجات للمواطنين، خلال الفترة الحالية من أجل توافر هذه المنتجات بالسوق الداخلي.
 
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أكدت حرص الحكومة على اعداد حزمة من الإجراءات العاجلة، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، وبصفة خاصة فى القطاع الانتاجى والتصديرى.
 
وقالت أن هذه الإجراءات التحفيزية تستهدف الحفاظ على معدلات الانتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصناعة الوطنية سواء للسوق المحلى أو الخارجى، وكذا مساندة القطاع التصديرى لزيادة معدلات الصادرات لمختلف القطاعات وبصفة خاصة لأسواق الدول الاوروبية والتى تشهد حاليا ظروف استثنائية صعبة بسبب اغلاق العديد من المصانع، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية.

المستلزمات الطبية

الكحل

تصدير الكحول

صادرات مصر

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